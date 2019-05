Daniela Klenk ebnet Normannia Gmünd den Weg zum Pokalsieg

Galerie (1 Bild)

Foto: Siedler

Die Fußballerinnen des 1 . FC Normannia Gmünd haben sich im Finale um den AOK –Pokal Ostwürttemberg gegen den TSV Ruppertshofen am Ende nicht unverdient mit 4 : 1 ( 2 : 1 ) durchsetzen können. Die Spielerin des Spiels war Normannia-​Torjägerin Daniela Klenk mit drei Treffern und einer Torvorlage.

Donnerstag, 30. Mai 2019

Alex Vogt

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



45

FCN

32

2

0

In der Folgezeit blieb der Favorit am Drücker, versäumte es aber, das dritte Tor nachzulegen. Dies bestraften die aufopferungsvoll kämpfenden Spielerinnen des TSV Ruppertshofen kurz vor der Halbzeit und damit zu einem psychologisch goldrichtigen Zeitpunkt mit dem Anschlusstreffer. Nadine Hessenthaler hatte sich auf der linken Außenbahn durchgesetzt und über Michelle Schneider landete der Ball bei Lea-​Marie Ocker, die mit einem Schuss ins Eck den Rest erledigte.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31 . Mai.



Als Tabellenerster der Regionenliga III gingen die Normannia-​Frauen gegen den auf Rang acht stehenden Ligakonkurrenten aus Ruppertshofen favorisiert in dieses Bezirkspokalfinale in Hüttlingen. Dies sollte sich über weite Strecken der erstenMinuten auch bestätigen. Die Gmünderinnen hatten deutliche Feldvorteile gegen einen TSV Ruppertshofen, der sich zunächst zurückhaltend präsentierte. „Das ist zu wenig von uns“, kommentierte TSV-​Trainer Joachim Schrauf an der Seitenlinie die Passivität seiner Mannschaft. Dererspielte sich mehrere Chancen, musste sich aber bis zur. Minute gedulden, ehe der fällige Führungstreffer fiel. Nach einer Flanke von Verena Starz waren sich zwei Abwehrspielerinnen des TSV Ruppertshofen uneinig und ließen den Ball durch zu Daniela Klenk, die per Flachschuss erfolgreich war. Ihre Qualitäten im Abschluss konnte Klenk nur vier Minuten später ein weiteres Mal unter Beweis stellen, als sie eine Hereingabe von Franka Arnholdt zumfür die Normannia verwertete.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

118 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58