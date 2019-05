Spazierung durch den naturnahen Park in Böbingen

„Die Ökobilanz passt!“, freute sich der Böbinger Schultes Jürgen Stempfle darüber, dass der Bürgerpark am alten Bahndamm nicht nur für Menschen ein angenehmer Ort ist, sondern auch ein großes Biotop für Flora und Fauna. Englischen Rasen, wie man ihn von klassischen Parks kennt, gibt es nicht.

Freitag, 31. Mai 2019

Gerold Bauer

Es war von Anfang an ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption des Bürgerparks, dass gesellige Veranstaltungen, Sport und Spiel sowie Erholung in naturnaher Umgebung ausbalanciert sind. Es gibt zwar ein großes Veranstaltungszelt, in dem immer wieder im Gartenschaujahr musikalische Live-​Auftritte stattfinden.





Die Rems-​Zeitung war dort mit der Kamera unterwegs und taucht am 31 . Mai mit ihren Leserinnen und Lesern in diese Welt der Tiere und Pflanzen ein!



