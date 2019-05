Essingen angelt sich Knecht und Borac

Die Verbandsligasaison geht in die finale Phase, das Verbandspokalfinale steht vor der Tür, doch die Verantwortlichen des TSV Essingen basteln schon eifrig an der kommenden Saison. Mit Simon Knecht von Normannia Gmünd (rechts im Bild) und Zvonimir Borac vom 1 . CfR Pforzheim konnte Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV , gleich bei zwei Oberligaspielern Vollzug melden. Beide werden sich zur neuen Saison den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion anschließen.

„An Simon Knecht waren wir schon im vergangenen Sommer dran, da hat es dann letztlich nicht geklappt. Wir haben ihn aber natürlich weiter beobachtet und seine Leistungen zuletzt im Oberligakader von Normannia Gmünd unterstreichen doch, warum wir uns auf ihn freuen dürfen“, sagt Schiehlen. Knecht war in der Hinrunde länger verletzt und kam dadurch erst in dieser Rückrunde beimzum Zuge. „Es waren fünf schöne und erfolgreiche Jahre in Gmünd und dafür möchte ich mich bei allen Verantwortlichen bedanken. Nun freue ich mich aber auf die neue Herausforderung in Essingen und natürlich auf die Zusammenarbeit mit meinem alten Trainer Beniamino Molinari“, sagt Knecht selbst zu diesem Wechsel. „Er ist eine absolute Verstärkung für uns und ist vor allem flexibel einsetzbar“, freut sich Schiehlen über den Neuzugang, der beispielsweise außen in der Kette, genauso gut aber auch in der Sturmspitze oder im Mittelfeld agieren kann. Nicht weniger freut sich Essingens Sportlicher Leiter über seinen neuen Innenverteidiger Zvonimir Borac. Der-​Jährige istvomUlm nach Pforzheim gewechselt und hat sich nun nach den Gesprächen mit den–Verantwortlichen zu einem Wechsel nach Essingen entschlossen. „Er hat uns schließlich signalisiert, dass er unbedingt zu uns möchte. Egal, wen man fragt, man hört über ihn nur Positives“, sagt Schiehlen über den Kroaten, der mitMeter fast schon Idealmaße für einen Innenverteidiger hat.Dermuss aber auch zwei Weggänge verkraften. Nico Zahner hat nach drei Jahren beimnicht verlängern wollen. Er hat sich dazu entschlossen, eine neue Herausforderung zu suchen. Ebenfalls in der kommenden Saison nicht mehr im Trikot desauflaufen wird Josip Skrobic. Die Offensivkraft wird in Kürze einen Master-​Studiengang aufnehmen, die Fahrerei nach Essingen würde für ihn zu viel werden, erklärt Schiehlen den weiteren Weggang. Wohin es die beiden verschlägt, wisse Schiehlen nicht. „Sie werden einen Verein finden oder schon haben und bei ihrer nächsten Station wünschen wir beiden natürlich den maximalen Erfolg“, sagt der Sportliche Leiter.

