Normannia Gmünd empfängt den Tabellendritten Bissingen

In der Fußball-​Oberliga sind noch drei Spieltage zu gehen. An diesem Samstag ( 14 Uhr) empfängt der 1 . FC Normannia Gmünd den Tabellendritten und noch mit theoretischen Chancen auf die Meisterschaft ausgestatteten FSV Bissingen im Schwerzer.

Ob Auf– oder Abstieg, das ist eine einzige Rechnerei und betrifft gleich mehrere Ligen. Die Minimalchance der Normannia auf den Klassenerhalt, Platz 16 , oder der „Strohhalm-​Platz“, wie ihn FCN –Trainer Holger Traub gerne nennt, könnte aber zumindest nach dem kommenden Spieltag endgültig der Geschichte angehören. Nach dem feststehenden Abstieg des VfR Aalen aus der 3 . Liga gibt es bereits einen fixen Absteiger mehr in der Regionalliga.









Steigt nun auch noch Großaspach ab, so ist der VfB Stuttgart II, ohnehin nur mit wenigen Chancen im Regionalliga-​Abstiegskampf ausgestattet, nicht mehr zu retten – und damit reicht dieser 16 . Platz nicht zum Klassenerhalt in der Oberliga. „Natürlich kennen wir auch diese ganzen Konstellationen. Grundsätzlich gilt aber doch ohnehin, dass wir uns auf uns konzentrieren möchten und selbst für Punkte sorgen möchten“, sagt Traub. Die Ungewissheit sorgt natürlich auch dafür, dass die Planungen für den Kader in der neuen Saison nicht gerade die einfachsten sind. „Und das war schon im vergangenen Sommer so, als wir eigentlich für die Verbandsliga geplant hatten und dann in der Oberliga waren“, erinnert sich Traub.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



