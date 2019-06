Dominik Pfeifer und Maximilian Eiselt zum TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen wird immer mehr zur Aalener und Gmünder Filiale. Nachdem der Böbinger Michael Hoskins kürzlich als Trainer seine Zusage beim Fußball-​Oberligisten gegeben hat, folgen immer mehr Spieler zum TSV.

Donnerstag, 13. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Den Anfang machte Stani Bergheim vom TSV Essingen. Nun ist auch gewiss, dass sich Dominik Pfeifer vomNormannia Gmünd den Ilshofenern anschließen wird. „In den Gesprächen konnte ich mich mit der Normannia nicht einigen und außerdem möchte ich weiter Oberliga spielen, nachdem ich bekanntlich die komplette Hinrunde wegen Krankheit verpasst hatte“, sagt Pfeifer zu seinem Wechsel. Ebenfalls nach Ilshofen wechselt Maximilian Eiselt vom TSV Essingen. Beide Spieler kennen ihren künftigen Trainer ganz gut – und sind selbst auch befreundet. Eiselt hatte Hoskins kurz als Trainer in Essingen, Pfeifer trainierte unter Hoskins in der UdesAalen. Die beiden haben schließlich beimgemeinsam in der Ugekickt. „Zwischen mir und Dominik harmoniert es ganz gut. In Ilshofen sind wir in der kommenden Saison eine junge Mannschaft mit einer Menge Potenzial“, sagt Eiselt zu seinem Wechsel. Somit treffen sich alle in Ilshofen wieder – man darf gespannt sein, wer noch zum TSV wechseln wird.

