VfR Aalen verpflichtet Darryl Geurts

Der Kader des Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen für die kommende Spielzeit nimmt weiter Formen an: Auch Flügelspieler Darryl Geurts wird künftig in Schwarz-​Weiß auflaufen. Der 24 -​Jährige wechselt von Rot-​Weiß Erfurt auf die Ostalb und hat einen Einjahresvertrag bis zum 30 . Juni 2020 unterschrieben.

Donnerstag, 13. Juni 2019

Alex Vogt

Der Offensivmann durchlief alle Nachwuchsmannschaften desEnergie Cottbus und war sowohl in der B-​Jugend (Einsätze, U-​-​Bundesliga Nord/​Nordost,Tore) als auch bei den A-​Junioren (Partien, U-​-​Bundesliga Nord/​Nordost,Tore) Stammspieler.In den vergangenen Jahren spielte er für Holstein Kiel, den FSV Union Fürstenwalde, den SC Paderborn und Rot-​Weiß Erfurt. In der abgelaufenen Saison absolvierte derMeter große FlügelspielerSpiele und erzielte dabei drei Tore. „Wir freuen uns, dass Darryl sich für denentschieden hat. Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf reichlich Erfahrung zurückblicken. Zudem genoss er eine hervorragende fußballerische Ausbildung in Cottbus und besitzt enormes Entwicklungspotential“, beschreibt–Trainer Roland Seitz die Eigenschaften des Neuzugangs.

