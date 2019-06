Footvolley: Evelyn Dobbinga ist entthront

Vier Frauenmannschaften haben beim Stadtwerke Footvolley Cup der Frauen bei der Playa de Gamundia teilgenommen. Am Ende haben sich nicht die favorisierten Niederländerinnen mit der wohl besten Spielerin, Evelyn Dobbinga, durchgesetzt, sondern Norwegen mit Pernille Ingvaldsen Smith und Henriette Ingvaldsen.

Sonntag, 16. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Bereits in den Gruppenspielen hatte man erkennen können, dass die beiden Niederländerinnen zu schlagen sein könnten. Hauchdünn setzten sie sich im ersten Spiel gegen Italien durch, was im Laufe des Turniers alle seine Spiele verlieren sollte. 18 : 16 hatte es am Ende geheißen. Parallel dazu unterlagen die beiden deutschen Frauen, Rebecca Gabriel und Stefanie Mohr, den Norwegerinnen mit 13 : 18 . Die Finalbegegnung gab es schließlich auch schon in der Gruppe. Hier setzten sich die Niederlande noch recht ungefährdet gegen den späteren Champion aus Norwegen mit 18 : 13 durch. Deutschland siegte in der Folge zwar gegen Italien ( 18 : 11 ), verlor aber das letzte Gruppenspiel gegen die Holländerinnen mit 14 : 18 .





Das Niveau, da sind sich die Spieler und Verantwortlichen aus der Footvolley-​Szene einig, habe sich beim Frauen-​Footvolley enorm gesteigert. Ein wenig den Beweis lieferte dann auch die fünfte Auflage der Playa de Gamundia, bei der nämlich nicht die favorisierten Niederländerinnen siegten, sondern sich Norwegen durchsetzte – und zwar mit. Im kleinen Finale siegten die deutschen Frauen sorgenfrei, auch sie waren zuvor an den starken Norwegerinnen gescheitert.

