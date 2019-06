Fairplay-​Wettbewerb: TV Heuchlingen II siegt vor FC Schechingen II

Beim Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb liegt nach der Fußballsaison 2018 /​ 19 der TV Heuchlingen II aus der Kreisliga B, Staffel II, im Altkreis Gmünd ganz vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit dem FC Schechingen II und dem TV Weiler zwei weitere B-​Ligisten.

Mittwoch, 19. Juni 2019

Alex Vogt

Auf den Plätzen vier bis acht stehen die B-​Ligisten SV Frickenhofen, VfL Iggingen II, TSV Böbingen II, SV Lautern und FC Mögglingen II, ehe mit dem TV Straßdorf die fairste Mannschaft aus der Gmünder A-​Liga folgt.





In sportlicher Hinsicht ist die zweite Mannschaft des TV Heuchlingen als Tabellenneunter im Mittelfeld der zweiten B-​Ligastaffel gelandet. In Sachen Fairness steht die Reserve des Bezirksligaabsteigers aber ganz oben. Und zwar nicht nur in der eigenen Spielklasse, sondern im gesamten Altkreis Schwäbisch Gmünd. Die fairste Mannschaft der Saison/​kam nachSaisonspielen mit nurgelben Karten und ohne einen einzigen Platzverweis auf den unschlagbaren Quotienten von. Bereits zur Saisonhalbzeit war die Heuchlinger Zweite in der Fairplay-​Wertung Erster mit nurgelben Karten. In den folgendenSpielen sind also nur noch acht Verwarnungen hinzu gekommen.Auf dem zweiten Platz rangiert mit demSchechingen II ebenfalls ein Vertreter aus der Kreisliga B II mitgelben Karten und keinem Feldverweis (). Dritter ist mit dem TV Weiler () der ebenfalls ohne Gelb-​Rote und Rote Karten ausgekommene fairste Vertreter der Kreisliga B, Staffel I. Die Weilermer haben einen ordentlichen Satz nach oben gemacht, rangierte man in der Saison/​doch noch auf Platz

