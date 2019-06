VfR Aalen verpflichtet Niko Dobros

Der 26 -​jährige Niko Dobros wechselt von Wormatia Worms zum Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen.

Mittwoch, 19. Juni 2019

Der Mittelfeldspieler absolvierte seit Montag ein Probetraining und überzeugte VfR –Trainer Roland Seitz. „Wir freuen uns sehr, mit Niko einen erfahrenen Regionalligaspieler an uns binden zu können. Er wird nicht nur aufgrund seiner Erfahrung in der Liga, sondern auch wegen seinen technischen Fähigkeiten, seiner Torgefahr, seines Spielwitz und seiner offensiven Flexibilität eine Bereicherung für uns sein.“



Auch Dobros zeigte sich nach der Vertragsunterschrift glücklich: „Ich freue mich riesig, dass der Wechsel geklappt hat. Am meisten freue ich mich auf das erste Heimspiel in der Ostalb-​Arena.“ Dobros absolvierte 94 Spiele in der Regionalliga Südwest, erzielte dabei 22 Tore und bereitete 25 weitere vor.

