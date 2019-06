Speerwurf-​Weltmeisterin Christina Obergföll zu Gast auf der Remspark-​Bühne im Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

„Gmünd bewegt sich“ – Nach diesem Motto haben sich an diesem Sonntag zahlreiche Sportvereine auf der Remspark-​Bühne versammelt, um den Menschen ihren Sport, aber auch den Sport allgemein, näherzubringen. Stargast war eine ziemlich entspannte Speerwurf-​Weltmeisterin Christina Obergföll.

Montag, 24. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

52 Sekunden Lesedauer



Dabei hatte der Tag auf dem Gelände, auf dem die Remsparkbühne steht, eine Menge zu bieten. Stargast war Christina Obergföll, die seit dem Ende ihrer Profikarriere bei der Barmer arbeitet. Die Gesundheitskrankenkasse hat in Zusammenarbeit mit der Stadt den Tag unter dem Motto „Gmünd bewegt sich“ organisiert. „Das, was wir hier machen, ist nachhaltig“, sagte Sportbürgermeister Joachim Bläse, bevor er auf der Bühne beim Warm-​Up, angeleitet von Obergföll mächtig ins Schwitzen geriet. Ihm zur Seite standen Christine Wanner vom Stadtverband, Alex Stütz und Dietmar Weiß von der Barmer. „Ich wollte mich schon immer einmal mit einer Weltmeisterin warmmachen. Was gibt es besseres für einen Sportbürgermeister?“, sagte Bläse lachend.





Einen ausführlichen Bericht sowie ein Interview mit Christina Obergföll lesen Sie in unserer Montagsausgabe. Dazu haben wir einige Videos auf unserer Facebook-​Präsenz eingestellt.



„Normalerweise sage ich immer: schön, dass sie so zahlreich hier sind. Heute sage ich stattdessen: die Elite der Interessierten scheint hier zu sein“, begrüßte Moderator Günter Wildner die tatsächlich sehr überschaubare Menschenmenge im Publikum zu Beginn dieser Veranstaltung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

114 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 66