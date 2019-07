Rauchbeinschule schnappt sich erneut den Schulschach-​Pokal

Galerie (1 Bild)

Foto: Rauchbeinschule

Auch bei der letzten Schulschachveranstaltung des Jahres 2018 /​ 19 ist das Grundschulteam der Rauchbeinschule unter 27 teilnehmenden Mannschaften wieder das Maß aller Dinge gewesen.

Donnerstag, 11. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

41 Sekunden Lesedauer



12

2

Nach drei 4 : 0 -Siegen gegen Winkelwiese Tübingen (Platz elf in der Schlusstabelle), Pfrondorf ( 22 ) und Eichstetten II ( 6 ) folgte ein 3 : 1 gegen Kämpfelbach ( 10 ). Im Duell mit dem Dauerrivalen dieses Schuljahres, der Innenstadtschule Tübingen ( 2 ), trennten sich die Teams 2 : 2 . Nach einem schwer erkämpften 3 : 1 über Eichstetten I ( 5 ) drohte in der Schlussrunde gegen Kirchentellingsfurt ( 4 ) die erste Niederlage – der Turniersieg war in Gefahr. Doch Simon Schaal rettete seinem Team mit einer konzentrierten Leistung das 2 : 2 , wodurch der Baden-​Württembergische Pokalsieg – wie schon 2017 – gesichert war. (Text: Tannhäuser)





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beim baden-​württembergischen Schulschachpokal in Magstadt gewann das Viererteam mit Niels Opris, Jakob Lillich, Simon Schaal und Johannes Lillich mitPunkten aus den sieben Runden mit einem Punkt Vorsprung vor zwei Tübinger Mannschaften. Dabei blieben die jungen Gmünder als einziges Team unbesiegt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

154 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56