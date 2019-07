Normannia: Ein Sieg und ein Spielabbruch

Zwei Vorbereitungsspiele haben die Verbandsliga-​Fußballer des 1 . FC Normannia Gmünd am Wochenende bestritten. Auf einen 4 : 2 -Sieg beim Landesliga-​Neuling SV Neresheim folgte in Berglen-​Steinach gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers beim Stand von 1 : 0 für die Normannia bereits nach 14 Minuten gewitterbedingt ein Spielabbruch.

Ein völlig anderes Bild bot sich dann in der zweiten Hälfte. Die Gmünder dominierten das Spiel, ließen den SV Neresheim nicht mehr zur Entfaltung kommen und hätten durchaus noch mehr als die folgenden drei Treffer erzielen können.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15 . Juli.



Im zweiten Vorbereitungsspiel nach dem-Auswärtserfolg beim SV Göppingen konnte der Verbandsligist Normannia Gmünd auf Grund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen den SV Neresheim den zweiten Sieg einfahren. Die Traub-​Schützlinge gewannen am Samstag beim Landesliga-​Aufsteiger nach einem-Halbzeitrückstand am Ende mitDie Normannen wirkten in Halbzeit eins pomadig und unkonzentriert. Die Gastgeber dagegen agierten aggressiv und bissig in den Zweikämpfen und kämpften um jeden Zentimeter. So war der Führungstreffer durch Nico Hering verdient und resultierte aus einer fehlenden Zuordnung in der Normannia-​Abwehr. Felix Bauer konnte zwölf Minuten später nach einem Eckball von Marvin Gnaase per Kopf ausgleichen, doch die Neresheimer blieben im Vorwärtsgang und kamen per Freistoßtor aus zehn Metern durch ihren auffälligsten Akteur Dennis Werner vor der Halbzeit zum erneuten Führungstreffer.

