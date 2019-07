Schauort: Der Archäopfad auf dem Rosenstein hoch über Heubach

Der Rosenstein ist nicht nur das schon von weitem sichtbare Wahrzeichen der Stadt Heubach, sondern bietet auch sehr viele Möglichkeiten, dort seine Freizeit zu verbringen. Darüber hinaus ist dieser imposante Schauort wortwörtlich eine Fundgrube für die Archäologen und Historiker.

HEUBACH (gbr) . Viele kennen den Rosenstein vor allem als wundervollen Ort für Spaziergänge und Wanderungen – mit Einkehrmöglichkeit in der Waldschenke und Spielgeräten für die Kinder. Wer Glück hat, der kann dort auch den Mut der Sportkletterer bewundern, die sich mit Seil und Haken in der steilen Felswand nach oben hangeln. Zudem ist ein Abtauchen in die zerklüftete Unterwelt des Karstgesteins der Alb dank der Führungen durch die höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Heubach möglich.





Was lange vor Beginn der Geschichtsschreibung dort passierte, steht am 16 . Juli in der Rems-​Zeitung. Und viele andere lohnenswerte Ziele zwischen Wald und Alb findet man unter schauorte​.de!



