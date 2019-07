Verkehrsinsel in Königsturmstraße abgeräumt

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Ein älterer Autofahrer aus dem Waiblinger Raum hat mit seinem PKW die neue Verkehrsinsel (zur Gemeindehausstraße) in der Königsturmstraße im Zentrum Schwäbisch Gmünds abgeräumt.

Montag, 15. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

21 Sekunden Lesedauer



5000

Mit seinem linken Vorderrad touchierte er ein Verkehrszeichen, um danach die komplette Insel mit seinem PKW abzuräumen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwaEuro, sowohl am Auto als auch an der Verkehrsinsel. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei musste die Strecke für rund eine Stunde für die Aufräumarbeiten teilweise sperren. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

487 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69