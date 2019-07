Malteser-​Meile in Gmünd heute: Auftakt mit Tier– und Fahrzeugsegnung im Hof der Engel

Galerie (5 Bilder)

Fotos: hs

Die Malteser-​Meile auf der symbolträchtigen Via Sacra in Gamundia im Rahmen der Remstal Gartenschau hat soeben (Sonntagmorgen) im Hof der Engel (Spital) einen schönen, besinnlichen Auftakt genommen: Mensch, Tier und ein neues Einsatzfahrzeug wurden gesegnet. Den ganzen Tag über wartet nun auf die Besucher auf Markt– und Johannisplatz ein großes Aktions– und Informationsprogramm.

Sonntag, 21. Juli 2019

Heino Schütte

55 Sekunden Lesedauer



14

18

MHD

MHD

Offizieller Auftakt mit Grußworten prominenter Gäste ist umauf und an der schauorte.de-Bühne der Rems-​Zeitung. Dann geht es Schlag auf Schlag mit Präsentationen, Interviews und Vorführungen zahlreicher Fachgruppen der weltweit tätigen Rettungs– und Hilfsorganisationen. Es gibt auch eine große Fahrzeug– und Geräteausstellung sowie viele Mitmachstationen für die ganze Familie. Zudem wird ein Preisrätsel und gute Bewirtung angeboten. Der Tag endet gegenUhr mit einer Blumenversteigerung im Prediger mit Oberbürgermeister Richard Arnold. Bei dem Segensgottesdienst am Morgen brachte Pfarrer und Notfall-​Seelsorger Benedikt Maier zum Ausdruck, wie wunderbar die Gartenschau-​Themen Via Sacra in Gamundia zur Arbeit desin Gmünd und Umgebung passe. Die Malteser „sind Engel aus Fleisch und Blut“ , die immer bereit seien, auf den Straßen zur tätigen Nächstenhilfe zu eilen. Auch wurde es als wundervolle Fügung beschrieben, dass die Geschäftsstelle und die Rettungswache desja direkt an der Via Sacra in Gamudia zwischen St. Leonhard und St. Salvator liege.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

120 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 67