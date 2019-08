Fußball-​Bezirkspokal: Warten auf weitere Überraschungen

An diesem Mittwoch ( 18 . 30 Uhr) sind noch die Hälfte der 42 Teams im Fußball-​Bezirkspokal im Einsatz, das Feld hatte sich nach der ersten Runde am vergangenen Sonntag natürlich halbiert. Mit dem Ausscheiden Großdeinbachs in Schechingen hat es eine kleine Überraschung gegeben, doch einige Teams haben durchaus Ausrufezeichen gesetzt.

Weiter geht es Schlag auf Schlag mit den Bezirkspokalpartien. Am vergangenen Sonntag erst ist die erste Runde in den Räumen Aalen, Heidenheim und natürlich Gmünd ausgetragen worden. An diesem Mittwoch nun geht es für die Sieger weiter, einzig die Partie zwischen dem TV Straßdorf II und Germania Bargau kann erst am Donnerstag ( 18 . 30 Uhr) angepfiffen werden, da auch die erste Mannschaft der Straßdorfer eine Runde weitergekommen ist und beide im Heimspiel antreten werden. Den Start macht also die Mannschaft von Steffen Mädger, die den TV Herlikofen zu Gast hat. Beim 4 : 0 beim B-​Ligisten TSV Bartholomä brauchte der TVS-​Motor zunächst, um ins Laufen zu kommen. Dann aber folgten vier Treffer zum standesgemäßen Sieg. Ein anderes Kaliber ist nun beim A-​Ligisten zu Gast. Dabei haben die Herlikofer einen ähnlichen Spielverlauf erlebt bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Lorch. Knapp, nur mit 2 : 1 ging es in die Pause, ehe man mit zwei weiteren Treffern alles klarmachte.





