„Durch Bredis Brille“: Vorsicht vor Calcio

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Mittwoch, 14. August 2019

Timo Lämmerhirt

56 Sekunden Lesedauer



1

FCN

Am Freitag will ich mir das Rems-​Murr-​Landesligaderby in der Staffelzwischen dem TSV Schwaikheim und dem SV Breuningsweiler anschauen. Dem SV Breuningsweiler wird ja von vielen zugetraut, als Vorjahres-​Absteiger den sofortigen Wiederaufstieg in die Verbandsliga schaffen zu können, doch beim Vorjahresvierten aus Schwaikheim hängen die Trauben hoch und ich traue dem für seine tolle Moral bekannten und kampfstarken Team von Aleks Kalic zu, mindestens einen Punkt in „Schwoiga“ behalten zu können.Zugleich einfacher und schwieriger als in der Vorwoche wird die Aufgabe, die die Normannia bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen, der“ fußballerischen Wundertüte“ der Liga, erwartet. Einfacher deshalb, weil ich damit rechne, dass Calcio offensiver auftritt als zuletzt Fellbach, das die Normannia gezwungen hat, das Spiel zu machen, was nicht unbedingt zu den Stärken deszählt. Ich erhoffe mir, dass es dadurch mehr Räume für gelungene Offensivaktionen gibt. Schwieriger wird es aber deshalb, weil Calcio trotz eines großen Umbruchs weiterhin über sehr viel individuelle Klasse verfügt. Und auch die Tatsache, dass Calcio das erste Spiel beim allerdings starken einzuschätzenden Aufsteiger TSV Berg verloren hat, ist nicht unbedingt ein Vorteil.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

70 Aufrufe

40 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 54