Der 1 . FC Heidenheim tritt am Sonntag bei Dynamo Dresden an

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

In der 2 . Fußball-​Bundesliga ist bedingt durch den DFB –Pokal in der vergangenen Woche nicht gespielt worden. An diesem Sonntag ( 13 . 30 Uhr) tritt der 1 . FC Heidenheim bei Dynamo Dresden an.

Freitag, 16. August 2019

Timo Lämmerhirt

51 Sekunden Lesedauer



3

1

2

2

VfB

0

1

2

4

Trotz des ordentlichen Starts könnte es zu einer Änderung in der Innenverteidigung kommen. Timo Beermann war Anfang der Woche umgeknickt, sei aber laut Cheftrainer Frank Schmidt wieder hergestellt. Dafür ist Neuzugang Oliver Hüsing nach seiner Fußsohlenentzündung wieder seit einer Woche im Training, voll belastbar und könnte für Beermann einspringen. Das wird Schmidt wohl erst am Spieltag entscheiden. „Positiv ist es, dass wir drei Pflichtspiele ungeschlagen sind, davon zwei gewonnen haben. Aber es gibt in jedem Bereich Dinge, die man besser machen kann“, blickt Schmidt auf den Start zurück.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Unterschiedlicher wie diesmal könnten die Vorzeichen beider Teams nicht sein. Während die Heidenheimer nach dem-Sieg gegen Osnabrück und demgegen denStuttgart ganz gut aus den Liga-​Startlöchern gekommen sind, ziert der Traditionsklub aus Sachsen nach demgegen Nürnberg und dembeim Karlsruher SC mit null Zählern das Tabellenende.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

91 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 68