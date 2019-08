Remstal Gartenschau: Markus und Geier Sturzflug in Böbingen

Die „Neue Deutsche Welle“ aus den 80 ern hat auch nach fast 40 Jahren noch genug Power, um das Publikum in Bewegung zu bringen. Im Park am alten Bahndamm hatte das Publikum am Freitagabend viel Spaß mit Markus und genoss die pure Lust am Leben mit Geier Sturzflug.

„Die kleine Taschenlampe“, die Markus gemeinsam mit NDW-​Ikone Nena besungen hatte, brauchte das Publikum im Böbinger Park nicht, denn von der Bühne strahlte das Party-​Licht in verschiedenen Farben kraftvoll ins Publikum. Gefragt war stattdessen die Muskulatur von Armen und Beinen – um stundenlang zu tanzen, die Hüften zu schwingen, zu klatschen und die Hände immer wieder zum Himmel zu erheben, wenn Markus oder der Sänger von Geier Sturzflug via Mikrofon willen wollte: „Böbingen – wo seid ihr?“





