TSV Essingen empfängt die Stuttgarter Kickers im Pokal

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Zwei Testspiele hat Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen am vergangenen Wochenende erfolgreich über die Bühne gebracht. Mit einem 4 : 1 gegen die SG Bettringen und einem 3 : 1 gegen den SV Wört, bei dem aber der Großteil der zweiten Mannschaft angetreten war, sieht man sich nun gerüstet, in die erste Verbandspokalrunde an diesem Mittwoch ( 17 . 30 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers zu starten.

Dienstag, 06. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



3

0

34

SSV

0

2

300

300

400

1000

Lars Eisenmann, Sportliche Leitung des TSV, hat sich einen Zusammenschnitt des ersten Oberligaspiels der Kickers beim FV Ravensburg am vergangenen Wochenende angeschaut und schätzt den Gegner „verdammt stark“ ein (-Sieg in Ravensburg). Die Kickers stehen nach dem ersten Spieltag dort, wo sie auch nachSpieltagen stehen möchten – ganz oben.Beim TSV zaubert der Gedanke an Pokalspiele zwangsläufig ein Lächeln aufs Gesicht, ging die Reise in der vergangenen Saison schließlich bis ins Finale, in dem man sich schließlich verdientermaßen demUlm mithat geschlagen geben müssen. Dass man nun direkt in der ersten Runde einen solchen Bocken zugelost bekommen hat, sieht man rund ums Schönbrunnenstadion mit gemischten Gefühlen. Einerseits rechnet man mit einer ordentlichen Zuschauerkulisse (Eisenmann: Die Stuttgarter reisen wohl mitFans an, dazu unserebisFans und vielleicht ein paar neutrale – wir hoffen schon auf knappZuschauer.“), anderseits könnte die Hürde kaum höher sein. „Da muss für uns schon viel zusammen laufen, wenn wir gegen die Kickers weiterkommen möchten“, sagt Eisenmann. Beim TSV aus dem Urlaub zurückgekehrt ist Julian Biebl und auch Stergios Dodontsakis, den man angeschlagen am Wochenende geschont hatte, sollte wieder einsatzbereit sein. Ausfallen wird derweil Neuzugang Simon Knecht, der an einem Muskelfaserriss laboriert. Ebenfalls verzichten muss man – und das wohl bis zum Winter – auf Johannes Eckl, der sich in der vergangenen Saison die Achillessehne gerissen hatte.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

197 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 59