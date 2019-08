DFB-​Pokal: FCH tritt im Derby beim SSV Ulm an

Galerie (1 Bild)

Foto: läm

An die vergangene Pokalsaison denken sie beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim mit Freude zurück. Erst im Viertelfinale schied man gegen Bayern München mit 4 : 5 aus, hatte damit aber bundesweit für reichlich Renommee gesorgt.

Freitag, 09. August 2019

Timo Lämmerhirt

52 Sekunden Lesedauer



Bis es aber mal wieder soweit sein könnte, dauert es – und bereits die erste Hürde in diesem Jahr hat es in sich. Zu Gast ist die Mannschaft von Frank Schmidt an diesem Samstag ( 18 . 30 Uhr) beim Regionalligisten SSV Ulm, ein Derby zum Pokalstart also. Rund 2500 Heidenheimer werden die kurze Reise nach Ulm antreten, um unter dem Motto „Alle in Rot“ ihr Team zu unterstützen. Dagegen nicht dabei sein wird Oliver Steurer, der derzeit ein Probetraining beim Drittligisten Viktoria Köln absolviert. Angeschlagen ist Denis Thomalla, der sich in der Partie gegen den VfB Stuttgart verletzt hatte. Zwar habe er am Donnerstag schon wieder trainiert, hier wolle man aber noch abwarten, ob ein Einsatz Sinn macht, so Schmidt. Definitiv nicht mit dabei sein wird Neuzugang Oliver Hüsing, der zwar Fortschritte mache, aber noch nicht so weit für einen Einsatz sei.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung. Über das Spiel berichten wir in unserer Montagsausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

132 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68