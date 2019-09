Highlight-​Woche in Lorch bei der Remstal Gartenschau

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Ab Donnerstag gibt man in Lorch nochmal richtig Gas in Sachen Remstal Gartenschau — und zwar im Rahmen der Highlight-​Woche. Geboten wird dabei ein bunter Querschnitte an Veranstaltungen für alle Generationen.

Dienstag, 17. September 2019

Gerold Bauer

15 Sekunden Lesedauer



17

Ob Konzert oder Wanderung, ob historischer Vortrag, Staufer-​Markt oder Familienfest: Die Highlight-​Woche ist thematisch sehr breit angelegt. Auf einer Sonderseite blickt die Rems-​Zeitung am. September auf den Schauort Lorch.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

247 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58