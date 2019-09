Kasim Gashi: Offen für ein zweites Duell mit Pavel Semjonov

Nach einem zurückhaltenden Beginn ist Profiboxer Kasim Gashi am Samstag in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd in Fahrt gekommen, um sich mit einem einstimmigen Punktsieg gegen Pavel Semjonov zwei Interims-​WM-​Titel zu verdienen. Für eine vom Esten geforderte Revanche zeigt sich der Heubacher offen.

Spätestens ab der vierten Runde sei er dann aber da gewesen gegen einen Gegner, der sich wie erwartet als sehr unangenehm erwies. „Weil er in jeder Situation brandgefährlich war. Er hat klug geboxt, seine Aktionen geschlagen und dann direkt geklammert“, so Gashi, der sich statt auf Körpertreffer deshalb darauf konzentrierte, mit seiner Führhand zu punkten.







So richtig zum Feiern zumute war dem neuen Interims-​Weltmeister der beiden Verbände Global Boxing Union und World Boxing Federation nach seinem kräftezehrenden Titelkampf über zwölf Runden in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht mehr. „Dafür war ich einfach viel zu kaputt“, sagt Kasim Gashi, der es bei der Aftershowparty im Leuchtturm nicht lange ausgehalten hat. „Nach einer Stunde bin ich ins Hotel. Weil ich einfach nur noch schlafen wollte.“Auch am Tag nach seinem Punktsieg gegen Pavel Semjonov ließ es der-​Jährige dann erst einmal ruhig angehen. „Da war nur Chillen angesagt.“ Ruhiger angehen ließ es Gashi auch zu Beginn seines Kampfes am Samstagabend in der Gmünder Großsporthalle. Zunächst präsentierte er sich zurückhaltend. „Ich habe ein, zwei Runden gebraucht, um zu realisieren, dass es losgegangen ist und ich im Ring bin. In der Pause nach der ersten Runde dachte ich mir dann: Jetzt musst Du aufwachen, jetzt geht es um alles“, blickt der Heubacher zurück.

