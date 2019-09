Dartsport: Chaos am Board ist erster Tabellenführer

Galerie (1 Bild)

André Reupke siegte zweimal. Foto: Lämmerhirt

In der Schwaben-​Liga tritt die Mannschaft „Chaos am Board“ an, die wie die Underdogs und der DC Over the Tops (beide Rems-​Murr-​Liga) im Gögginger Fenschderle beheimatet ist. Hier sind Spieler aus beiden Mannschaften aktiv, die in der A-​Liga um Punkte kämpfen.

Mittwoch, 18. September 2019

Timo Lämmerhirt

44 Sekunden Lesedauer



12

6

27

18

2

0

Der erste Einzelblock dann aber wogte hin und her. Gleich dreimal ging es in den Entscheidungssatz, nur Krieger siegte 2 : 0 . Müller siegte ebenfalls, Ziegler und Brett unterlagen.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Einen recht namhaften Gegner hatte die Mannschaft um Kapitän Marcus Brett am ersten Spieltag zu Gast. Nach Göggingen gereist, mit reichlich Verspätung, war der Oberliga-​Absteiger Blue Power, den man dann am Ende aber mit) in die Schranken weisen konnte und sich damit zugleich die erste Tabellenführung einheimste. Im vergangenen Jahr ist der A-​Ligist Dritter geworden, in diesem Jahr möchte man in Göggingen um den Aufstieg mitspielen.Bereits in den Doppeln zeigten die Gastgeber, dass sie diese Auftaktpartie unbedingt gewinnen wollten. Pascal Müller und Brett siegten mit, Harald Ziegler und Michael Krieger überzeugten mit demselben Ergebnis.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

43 Aufrufe

22 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 65