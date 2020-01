Schach: 32 . Staufer Open gehen an den Start

Foto: Kessler

„Wir gehören jetzt endgültig zu den größten Schach-​Turnieren Europas“, sagt Organisator Wernfried Tannhäuser. An diesem Donnerstag beginnen die 32 . Staufer-​Open im Gmünder Stadtgarten.

Mittwoch, 01. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



500

490

560

2019

490

2020

18

70

10

SG

600

2600

2700

Es ist so gut wie sicher, dass dieses offene Schachturnier erstmals die magische-​Teilnehmer-​Marke knackt.haben das Startgeld bereits bezahlt oder sind als Profis startgeldfrei. Und auf der Turnier-​Homepage angekündigt haben sich insgesamt mehr alsSchachspieler. Zum Vergleich:hattenTeilnehmer bereits einen Rekord bedeutet.Die Staufer-​Openwerden nun ein Turnier der Superlative: zwölf Großmeister,Internationale Meister, insgesamt rundTitelträger haben sich angekündigt. Darunter auch zahlreiche spielstarke Frauen – und außerdem enorm viele Jugendspieler: „Wir haben mindestens hundert Kinder im B-​Turnier“, so der Organisator.Wie gehabt ist das Turnier zweigeteilt: Bei den A-​Open messen sich Profis mit spielstarken Amateuren, bei den B-​Open die Spieler mit niedrigeren Ratingzahlen. Die erste Runde beginnt gegenUhr, Verzögerungen sind wegen des Andrangs möglich. Alle spielen neun Runden. Der Computer lost jeweils Punktgleiche gegeneinander. Das Turnier unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Richard Arnold endet am Dreikönigstag.Bis dahin wartet einige Arbeit auf das Team. DieSchwäbisch Gmünd hat einen weiteren Raum im neuen Leutze-​Anbau des Stadtgartens dazu gemietet. Nun gibt es Platz für knappTeilnehmer. Aber wegen des großen Andrangs kann Tannhäuser nicht mehr garantieren, dass alle mitspielen können, die sich erst kurz vor Turnierbeginn anmelden wollen.Turnierfavorit ist der tschechische GM Vojtech Plat, der für Weiler im Allgäu Brett eins Oberliga spielt. Er hat knappELO-​Punkte. Weltklassespieler rangieren beiELO. Aber die lassen sich in Gmünd nicht blicken. „Zum einen wollen sie fürs Antreten bezahlt werden und außerdem ist es für sie gefährlich, sich so einem Feld zu stellen“, so Tannhäuser.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

184 Aufrufe

5 Stunden Online