FCH: Oliver Steurer wechselt von Uerdingen nach Münster

Foto: FCH

Oliver Steuer, bislang seit dem vergangenen Sommer vom 1 . FC Heidenheim an den KFC Uerdingen ausgeliehen, wechselt mit sofortiger Wirkung innerhalb der 3 . Liga. Der 25 -​jährige Innenverteidiger unterschreibt beim SC Preußen Münster einen Vertrag auf Leihbasis bis zum Saisonende.

Sonntag, 19. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

25 Sekunden Lesedauer



FCH-​Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: „Oli ist in den vergangenen Tagen mit dem Wunsch an uns herangetreten, die Leihe nach Uerdingen zu beenden, um nach Münster wechseln zu können. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und ihm den Wechsel ermöglicht, weil er sich dort mehr Spielpraxis erhofft“. Für den KFC Uerdingen absolvierte Oliver Steurer in dieser Saison fünf Drittliga-​Einsätze und zwei Partien im Niederrhein-​Pokal.

