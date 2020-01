VfB gegen FCH: Nachbarschaftliches Topspiel

Es ist ein Spiel in der 2 . Fußball-​Bundesliga, was vor allem die Fans in Baden-​Württemberg elektrisiert. Der gefühlte Bundesligist VfB Stuttgart empfängt den 1 . FC Heidenheim, der Dritte wartet auf den Vierten. Zum Auftakt der Restrunde kommt es somit direkt zu einem Topspiel.

Dienstag, 28. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

Mit 30 Punkten haben die Heidenheimer nur einen Zähler weniger aus 18 Partien eingefahren als die Stuttgarter. Dennoch scheinen sie bei den Großen nicht auf dem Radar zu sein, wenn man die Worte von VfB-​Trainer Pellegrino Matarazzo so hört: „Gemessen an der Kaderqualität sehe ich da schon eher einen Dreikampf an der Spitze.“ Dabei scheint ihm kurzzeitig entfallen zu sein, dass der FCH mit einem Auswärtssieg am VfB vorbeiziehen würde.





Personell sieht es bei den Heidenheimern zum Restrundenauftakt wieder ganz gut aus, was in der Vorbereitung noch nicht abzusehen war. „Da hatten wir schon immer wieder einige Baustellen“, sagt auch FCH-​Trainer Frank schmidt. Vor allem sorgte man sich um Sebastian Griesbeck, Abräumer im defensiven Mittelfeld, der sich noch im vergangenen Jahr das Innenband im Knie gerissen hatte. Griesbeck quälte sich mit individuellem Training durch die Vorbereitung und scheint nun tatsächlich noch zu diesem württembergischen Duell fit geworden zu sein. Trainer Frank Schmidt hatte schon nach dem-Testspielsieg gesagt, dass Griesbeck körperlich fit sei und keine Woche Training mit der Mannschaft brauche, um wieder spielen zu können. Möglich also, dass der Sechser bereits in Stuttgart wieder auf dem Rasen steht.

