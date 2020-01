Brückensanierung: Von März bis Oktober erhebliche Behinderungen im Bereich der Oststadt

Eva Hafner, Brückenbauchefin bei der Stadtverwaltung, stimmte am Mittwoch den Gemeinderat und damit auch die Öffentlichkeit auf eine Großbaustelle ein, die Verkehrsteilnehmer von März bis voraussichtlich Oktober im Bereich des B 29 -​Verteilers Gmünd Ost und der Buchauffahrt begleiten und beschäftigen wird.

Es geht um eine dringend notwendige Sanierung der mittlerweileJahre alten Remsbrücke, welche die beiden Kreisel am Verteiler Ost und am unteren Ende der Buchauffahrt verbindet.Millionen Euro werden in die Brückenerneuerung investiert, die auch aufgrund des enormen Schwerlastverkehrs zwischen Bund Industriegebiet Gügling sehr belastet ist. Zwischen März und Oktober müssen sich nun die Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Behinderungen einstellen. Mehr dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

