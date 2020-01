Warum der Bahnhof in Böbingen nicht barrierfrei und nicht einladend ist

Foto: gbr

Wenn der Bahnhof die Visitenkarte einer Kommune wäre, hätte Böbingen ein schlechtes Aushängeschild. Denn obwohl Bahnfahren im Zeitalter des Klimaschutzes eigentlich opportun sein sollte, ist die Bahnstation dort nicht das beste Werbeargument für diese Art des Reisens. Die Gemeinde möchte daran schon länger etwas ändern.

Nun steht der Bahnhof zwar auf Böbinger Gemarkung und wird auch sehr gerne genutzt (nicht zuletzt von vielen Pendlern auf der Remsbahn). Allerdings ist die Gemeinde nicht Herrin des Verfahrens, weil Baumaßnahmen an Bahnsteigen und Gleisen in erster Linie in die Zuständigkeit der Deutschen Bahn fallen. Und bislang ist der größte Wunsch der Gemeinde Böbingen in Bezug auf den Bahnhof – nämlich ein barrierefreies Erreichen der Züge – von der Bahn noch nicht erfüllt worden.





Wie die Gemeinde Böbingen versucht, an diesem Zustand etwas zu ändern, steht am 30 . Januar in der RZ!



