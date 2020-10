CDU-​Wahlkreisversammlung: Tim Bückner zieht in den Landtagswahlkampf

Tim Bückner heißt der CDU-​Kandidat im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Bei der Nominierungsversammlung entfielen 179 Stimmen auf Bückner. Mitbewerberin Daniela Dinser errang 122 Stimmen.

Sonntag, 11. Oktober 2020

Heino Schütte

Es war ein mehr als zweistündiger Abstimmungs– und auch Auszählkrimi. Denn es gab auch Unstimmigkeiten bei der Zuordnung einer Stimme. Den Kandidaten war das Wechselbad der Gefühle deutlich anzusehen. Das Interesse der CDU-​Mitglieder war riesig. Ein besonderes Problem war bei dieser großen Parteiversammlung im Mutlanger Forum das Einhalten der AHA-​Coronaregeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Dies gelang zwar weitgehend, doch nicht alle Parteigänger erfüllten die Bitte der Versammlungsleitung, auch an den Sitzplätzen die Maske nach Möglichkeit freiwillig aufzulassen. Die rundChristedmokraten verfolgten zwei engagierte Vorstellungsreden der beiden Kandidaten. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

