„Durch Bredis Brille“: Bei der Normannia und in Straßdorf

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Kolumne „Durch Bredis Brille“ tut er seine Meinung kund, die nicht immer mit der Meinung der RZ übereinstimmen muss.

Freitag, 16. Oktober 2020

TV Straßdorf gegen FC Durlangen heißt die A-​Liga-​Partie, die ich mir für den Sonntag herausgesucht habe. Vor der Saison hätte ich gesagt, das ist ein absolutes Spitzenspiel, doch nur der TV Straßdorf wurde bislang seinen Erwartungen gerecht, während es beim FC Durlangen – sicherlich zumindest teilweise auch verletzungsbedingt – noch nicht so richtig rund läuft. Dennoch sehe ich den FCD, der bestimmt wieder zahlreiche Zuschauer mitbringen wird, keinesfalls als chancenlos an. Bredi

Am Samstag bin ich bei der Normannia, wo der VfL Pfullingen zu Gast ist. Auf die zweite Halbzeit in Holzhausen kann die Normannia durchaus aufbauen, aber man spielt gegen einen kampfstarken Verbandsliga-​Gegner, der gegen den. FC Heiningen mitgeführt und nochverloren hat. Von daher wird man auf einen Kontrahenten treffen, der etwas gut zu machen hat und ich hoffe, dass es der Normannia nicht so geht wie beim letzten Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler/​Unterrombach.

