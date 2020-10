Verdiente Normannia-​Niederlage im Ostalbderby

In der Fußball-​Verbandsliga hat der 1 . FC Normannia Gmünd im Ostalbderby daheim gegen die TSG Hofherrnweiler eine enttäuschende Leistung geboten. Die als noch siegloses Schlusslicht angereiste TSG stellte gegen lethargisch agierende Normannen über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und feierte am Ende hochverdient einen 2 : 1 ( 1 : 1 )-Auswärtssieg.

VorZuschauern war bei der Normannia von Anfang an Sand im Getriebe. Die Gäste präsentierten sich aggressiver, präsenter und zweikampfstärker. Weil man aber zunächst einige Chancen nicht nutzen konnte, musste sich das Team von Interimstrainer Patrick Faber bis zur. Minute gedulden, ehe der agile Daniel Serejo nach einem kapitalen Fehlpass von FCN-​Außenverteidiger Angelos Sanozidis und einer Vorarbeit von Nicola Zahner den fälligen Führungstreffer erzielte. Auf der anderen Seite reichte sieben Minuten später ein gelungener Spielzug, um auszugleichen. TSG-​Torhüter Philipp Röhrle ließ einen Schuss von Bastian Joas abklatschen, Jermain Ibrahim stand parat und staubte ab zum. Ihre beste Phase des Spiels hatten die Normannen dann bis zur Pause, Alexander Aschauer vergab aber zwei Chancen.Auch zu Beginn der zweiten Hälfte gab der FCN den Ton an, diese Drangphase war aber nur von kurzer Dauer, weil danach spielerisch wie schon über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht viel zusammenlief. So nach und nach wurde die bissigere TSG wieder stärker und belohnte sich in der. Minute mit dem Siegtreffer. Johannes Rief vollstreckte per Kopf nach einer Freistoßflanke von Zahner.

