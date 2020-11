Lange für das neue Bevölkerungsschutzgesetz

„Leider kursieren im Internet sehr viele Falschnachrichten. Diese haben viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt“, bedauert Christian Lange, SPD-​Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär, dass das im Bundestag vorgelegte neue Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Pandemie-​Auswirkungen abgelehnt wird, ohne dessen Inhalte zu kennen.

Mittwoch, 18. November 2020

Gerold Bauer

Das nun beschlossene Gesetz gebe den Ländern ein Regelungsprogramm an die Hand. Das bedeutet laut Lange aber keineswegs, dass damit jegliche Willkür zur Verhängung von Maßnahmen Tür und Tor geöffnet sei. „Die Länder müssen danach begründen, was sie tun und die grundrechtsschonendste Maßnahme wählen“.





Der Sozialdemokrat hat aber noch weitere Gründe, warum er dem Gesetz nicht nur zugestimmt, sondern auch am Entwurf mitgearbeitet hat. Welche das sind, steht am 19 . November in der Rems-​Zeitung!





