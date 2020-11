Kunden durch freies Parken im Advent in die Innenstadt locken

Foto: gbr

Zunächst wollten die Fraktionen im Gmünder Sozialausschuss ja auf recht unterschiedlichen Wegen das durchaus gemeinsame Ziel erreichen: Nämlich Geschäfte in der Innenstadt im Advent dadurch zu stärken, dass man sie günstiger erreichen kann. Um eine wirklich rundum zufriedenstellende Variante zu basteln, reicht aber die Zeit nicht mehr.

Mittwoch, 25. November 2020

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Es hörte sich in der gestrigen Sitzung zunächst so an, als würden unüberbrückbare Gegensätze aufeinanderprallen und – mal wieder – der alte Streit aufflammen, ob es es den Geschäften mehr nützt, wenn man möglichst dicht und günstig vor der Ladentür parken kann oder ob es nicht besser wäre, wenn die Menschen zum Einkaufen mit dem Bus in die Innenstadt fahren. Es kam aber dann ganz anders!





Warum sich das Gremium letztlich für die „große Lösung“ mit ganztägigem Parken um Nulltarif in städtischen Parkhäusern und nachmittag auch auf Kurzzeitparkplätzen entschlossen hat, wird am 26 . November in der Rems-​Zeitung beschrieben!











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



56 Aufrufe

149 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb