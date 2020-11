Gmünder Münster: Verstärkter Brandschutz für den mächtigen Dachstuhl

Wasserspiele auf dem Münsterplatz? Passanten und Spaziergänger wunderten sich kürzlich bei Sonnenschein über Fontänen und große Pfützen. Des Rätsels Lösung: Die Löschwassereinrichtungen des Heilig-​Kreuz-​Münster wurden von einer Fachfirma einem Stresstest unterzogen. Mit Erfolg, wie Münsterarchitekt Paul Philipp Waldenmaier hernach feststellt.

Donnerstag, 26. November 2020

Heino Schütte

Schritt für Schritt will der Münsterarchitekt weitere Maßnahmen für Verbesserungen des Brandschutzes für das unschätzbar wertvolle Gmünder Wahrzeichen vorantreiben. Die verstärkten Bemühungen der Münstergemeinde unter der Regie von Architekt Paul Philipp und in enger Kooperation mit der Gmünder Feuerwehr unter der Leitung von Kommandant Uwe Schubert und seinen Stellvertretern Ralf Schamberger und Ludwig Fuchs für eine Ertüchtigung des Brandschutzes am und im Heilig-​Kreuz-​Münster gehen zurück auf den. April. An jenem Tag nahm die Welt gebannt und geschockt Anteil, als die Kathedrale Notre-​Dame in Flammen stand. Die größte Fürsorge gilt dem Brandschutz im weitläufigen Dachstuhl des Münsters, dessen Konstruktion und Beschaffenheit dem von Notre Dame ähnelt. Einen ausführlichen Bericht zum Thema gibt es am Freitag in der Rems-​Zeitung.

