OB Arnold: Tübinger Weg ist nicht der Gmünder Weg

Mit seiner Idee, in Tübingen mehr oder weniger das „Schwedische Modell“ zur Corona-​Eindämmung einzuführen, hat OB Boris Palmer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der Gmünder OB Richard Arnold, der gemeinsam mit Palmer und über 30 anderen Stadtoberhäuptern einen nicht unumstrittenen Appell an den Ministerpräsidenten adressiert hat, schließt so etwas für Gmünd aus. Er möchte aber, dass man über neue Strategien nachdenkt.

„Wir werden uns selbstverständlich an alle Vorgaben für den Lockdown im November halten“, versicherte er. Allerdings sei es jetzt schon an der Zeit, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man alternativ zu einer Verlängerung des Lockdowns das Infektionsgeschehen bremsen kann.

