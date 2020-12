Wintereinbruch: Für viele wurde der Weg zur Arbeit zu einer Rutschpartie

Großeinsatz für die Räum– und Streudienste am Dienstagmorgen auch im Raum Schwäbisch Gmünd. Die Wetterfrösche lagen mit ihren Prognosen richtig. Die Verkehrsteilnehmer bekamen es mit einem heftigen Wintereinbruch zu tun.

Dienstag, 01. Dezember 2020

Heino Schütte

Seit den frühen Morgenstunden sind die Räum– und Streudienste unterwegs. Sie konnten natürlich nicht überall und gleichzeitig sein. Vor allem in den Höhenlagen wurde der Weg zur Arbeit oder in die Schule zur Rutschpartie. An einigen Steilstrecken kamen Lkw und noch sommerbereifte Pkw ins Rutschen. Teils bildeten sich lange Staus. Viele kamen zu spät zur Arbeit oder in die Schule. Schwere Unfälle sind bislang zumindest im Raum Gmünd nicht zu beklagen.

