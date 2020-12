Am Bahnhof Lorch: Fahrpläne angezündet und Ticketautomat beschädigt

Was steckt da denn dahinter? Unbekannte haben am Freitagabend in Lorch offenbar gezielt Einrichtungen der Bahn attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstag, 12. Dezember 2020

Heino Schütte

Nach Angaben der Polizei soll es sich um vier dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. GegenUhr zündeten sie am Lorcher Bahnhof zwei Fahrplan-​Schaukästen an. Außerdem beschädigten sie einen Fahrkartenautomat. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel./​entgegen.

