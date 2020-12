Anna Rupprecht als beste deutsche Skispringerin auf Platz acht

Foto: DSV

Anna Rupprecht hat sich mit einer faustdicken Überraschung erfolgreich im Damen-​Weltcup zurückgemeldet. In ihrem ersten internationalen Wettkampf seit März 2019 kam die Skispringerin des SC Degenfeld mit 85 und 89 Metern auf Platz acht und war damit beim Weltcup-​Auftakt in Ramsau die beste deutsche Teilnehmerin.

Freitag, 18. Dezember 2020

Alex Vogt

Im Finale konnte Rupprecht dann aber noch einmal einen draufsetzen. Mit einem starken zweiten Sprung steigerte sie sich noch einmal um vier Meter auf 89 Meter und belegte am Ende Platz acht.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Dezember.

Auf Platzliegend hatte sich Anna Rupprecht in der Qualifikation dank ihres Sprungs aufMeter am Donnerstag mühelos für den ersten Weltcup-​Einzelwettbewerb der Saison/​im österreichischen Ramsau empfohlen. Die SCD-​Athletin war damit hinter Selina Freitag (Rang zwölf) und sogar noch vor Katharina Althaus sowie Juliane Seyfarth (auf den Plätzenund) die zweitbeste Deutsche.Diese mehr als ordentliche Vorstellung in der Quali konnte die-​jährige Gmünderin dann im ersten Durchgang am Freitag bestätigen. Rupprecht kam mit einem sehr guten Sprung aufMeter, wodurch sie sich im Vergleich zur Quali deutlich verbesserte. Sie verdiente sich damit sogar eine Top-​Ten-​Platzierung. Als Neunte qualifizierte sich Rupprecht für den finalen zweiten Durchgang der bestenund war hinter Katharina Althaus auf Position acht erneut die zweitbeste deutsche Skispringerin.

