Ronald Krötz überglücklich: Alfdorf feiert den neuen Bürgermeister

Hunderte Menschen haben sich am Abend im und trotz des zeitweise strömenden Regens auch vor dem Rathaus in Alforf eingefunden, um den neuen Bürgermeister zu feiern. Die 68 , 04 Prozent für den Herausforderer wirken wie ein Paukenschlag. Amtsinhaber Michael Segan kam auf nur 30 , 08 Prozent. Die Wahlbeteiligung: 66 , 4 Prozent

Sonntag, 02. Februar 2020

Heino Schütte

Schon nachdem gegen 18 . 20 Uhr die ersten Stimmbezirke ausgezählt waren, zeichnete sich der klare Wahlerfolg für Ronald Krötz ab. Nach 16 Jahren muss Bürgermeister Michael Segan ( 56 ) den Chefsessel für den aus Urbach stammenden Hauptkommissar Ronald Krötz ( 44 ) räumen. Michael Segan wartete das vollständige Ergebnis erst gar nicht ab, sondern bahnte sich den Weg durch den überfüllten Sitzungssaal, um dem Wahlsieger und seiner Familie zu gratulieren. Krötz bedankte sich für den fairen Wahlkampf und würdigte auch die Leistungen Segans in den zwei zurückliegenden Amtsperioden.



Für Segan ist dies ein bitteres Ergebnis, nachdem er bei der letzten Wahl noch 81 Prozent der Wählerstimmen errungen hatte. Der überglücklich strahlende Sieger Ronald Krötz freute sich auf das, was nun an Aufgaben für ihn bevorstehe. Gemeinsam mit Bürgerschaft, mit dem Gemeinderat und Gottes Kraft wolle er diese in Angriff nehmen. Vom Musikverein gab es trotz Wind und Wetter vor dem Rathaus ein Ständchen.

