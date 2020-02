Spiele des 1 . FC Normannia und der Sportfreunde Dorfmerkingen abgesagt

Foto: RZ

Dem plötzlichen Wintereinbruch am Donnerstag fallen an diesem Wochenende zwei Fußballspiele zum Opfer. So sind sowohl der 1 . FC Normannia Gmünd in der Verbandsliga als auch die Sportfreunde Dorfmerkingen in der Oberliga am Samstag nicht im Einsatz.

Freitag, 28. Februar 2020

Alex Vogt

23 Sekunden Lesedauer



1

25

Das Auswärtsspiel des. FC Normannia Gmünd in der Verbandsliga Württemberg beim Tabellenzweiten FSV Hollenbach ist wegen den winterlichen äußeren Bedingungen abgesagt worden. Ausfallen muss am Samstag auch die Oberligapartie zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem Freiburger FC. Laut Josef Schill von den SFD liegen auf dem Kunstrasenplatz in DorfmerkingenZentimeter Schnee.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

128 Aufrufe

92 Wörter

1 Stunde Online