Bürgermeister Stempfle 25 Jahre im öffentlichen Dienst

Wer jung anfängt, darf dann auch in jugendlicher Frische das 25 -​jährige Dienstjubiläum feiern. So lange ist der Böbinger Bürgermeister nämlich schon im öffentlichen Dienst. Landrat Klaus Pavel und Gemeinderat Dr. Peter Högerle würdigten sein Engagement in Böbingen und seine Bürgernähe.

Mittwoch, 05. Februar 2020

Gerold Bauer

„Da braucht man schon ein breites Kreuz, um das auszuhalten und den Alltag zu meistern“, kommentierte Landrat Klaus Pavel das silberne Jubiläum von Jürgen Stemple im öffentlichen Dienst.







Einen Blick auf die Biographie und das Schaffen von Jürgen Stempfle wirft die RZ in der Ausgabe vom 6 . Februar!



