Kreistag ist sich einig: Böbingen braucht einen Tunnel

Kann man in zehn Jahren auf einer durchgehend vierspurigen Bundesstraße 29 von Aalen über Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart rauschen? Das zumindest hofft Jürgen Holzwarth, der Leiter des Referats Straßenplanung im Regierungspräsidium Stuttgart.

Mittwoch, 11. März 2020

Gerold Bauer

Dies hat der Abteilungsdirektor am Dienstag in öffentlicher Sitzung im Kreistag zum Ausdruck gebracht, als das Gremium einmütig die Ausbaupläne für den zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen Gmünd-​Ost und Böbingen gut hieß.Einig war sich der Kreistag auch in der Forderung, die dann autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße in Böbingen in einem Tunnel zu führen, auch wenn der deutlich teurer ist als eine überirdische Lösung.

