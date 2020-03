Corona-​Samstag: Auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Gmünd alles im grünen Bereich

Fotos: hs

Kein Wochenmarkt-​Samstag wie jeder andere war das an diesem Wochenende. Es gab fast nur ein Gesprächsthema: Corona. Dennoch scheinen sich die Gmünder nicht so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen. Es war alles im grünen Bereich auf Münster– und Marktplatz. Und auch in den Straßencafes.

Sonntag, 15. März 2020

Heino Schütte

53 Sekunden Lesedauer



Wilde Hamsterkäufer waren es sicher nicht, doch verbuchten die Händler auf dem Gmünder Wochenmarkt eine deutlich größere Nachfrage nach länger haltbaren Lebensmitteln wie Kartoffeln, Möhren oder Eiern. Ein Mangel an frischem Obst und Gemüse war nicht zu sehen. Wie an Gmünder Markttagen üblich, standen die Menschen auch in größeren Gruppen beieinander, um über aktuelle Themen zu reden. Diesmal natürlich fast nur über Corona. Zwischenzeitlich kennen alle irgendjemanden, der vielleicht direkt betroffen ist oder zumindest wegen Quarantäne daheim bleiben muss. Angesichts der ersten warmen Sonnenstrahlen hatten auch die Straßencafes ganz normal geöffnet. Hektischer als sonst ging es in einigen Supermärkten und Discountern zu, wo es es doch manche Tendenz zu heftigen Hamsterkäufern zu sehen gab, obwohl dazu laut Bekundungen der Behörden und Lieferanten eigentlich kein Grund bestehe. Teils übervolle Läden und lange, dichtgedrängte Warteschlangen vor den Kassen widersprechen auch völlig den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, Menschenansammlungen wegen Ansteckungsgefahr zu meiden. Viel Respekt haben neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinik-​, Gesundheits– und Behördenwesens auch die Teams in den Supermärkten verdient!

