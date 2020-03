„Weißt Du noch?“: Noch ein paar Bilder vom Ende des Kaufhauses Horten in der Ledergasse

Eine ganz erstaunliche Resonanz findet die Doku-​Serie der Rems-​Zeitung anlässlich des Starts zum Stadtumbau vor zehn Jahren, vor allem auch die Erinnerungen an das Kaufhaus Horten in der Ledergasse. Es gibt auch tausende „Zugriffe“ und jede Menge Kommentare auf der Facebook-​Seite der Gmünder Heimatzeitung. Gerne legen wir aus unserem Archiv noch etwas drauf, ehe wir in der Donnerstagausgabe der RZ die Dokumentation mit einem anderen Thema fortsetzen.

Hier also noch einige Bilder vom tatsächlich letzten Stündlein des Betonriesen in der Ledergasse. Es sind offenbar unendlich viele Erinnerungen an den Horten verbunden. Das Kaufhaus wurde bei seiner Einweihungals Glanzstück der Einkaufsstadt Schwäbisch Gmünd gefeiert, ehe zur Jahrtausendwende in ganz Deutschland das große Kaufhaussterben begann, wobei sodann auch der Gmünder Horten „beerdigt“ wurde. Rund zehn Jahre lang stand das riesige Gebäude leer.wurde es abgerissen. Im Netz wird eifrig diskutiert, ob nun der Horten eine Schönheit war oder nur ein Betonklotz, der dem Stadtumbau zur Landesgartenschau im Wege stand. Es darf ruhig weiterdiskutiert werden. Wir sind gespannt.

