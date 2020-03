Coronavirus: Gmünder Ausbildungsnacht und Spektakel am Nachmittag abgesagt

Mit Blick auf die aktuellen Empfehlungen des Landes zur Eindämmung des Corona-​Virus werden in Schwäbisch Gmünd die „Gmünder Ausbildungsnacht“ an diesem Freitag im Congress-​Centrum Stadtgarten und das „Spektakel am Nachmittag — at the movies“ am Sonntag, ebenfalls im Stadtgarten, abgesagt.

Montag, 09. März 2020

Timo Lämmerhirt

Die Experten des Gesundheitsamtes des Landkreises raten außerdem den Veranstaltern des Gmünder Stadtlaufs am Samstag, 14 . März ebenfalls zur Absage. Da hier aber mit deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu rechnen ist, liege die Entscheidung letztlich beim Veranstalter. Die Stadt wird hierzu keine rechtlichen Vorgaben zur Absage machen. Die Entscheidungen gehen auf ein aktuelles Schreiben des baden-​württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucha zurück, dem sich auch der Ostalbkreis in der Abwägung entsprechend anschließt.





Dem Veranstalter des „Straßdorfer Frühlings“ am. März wird von der Stadt die Absage der Leistungsschau empfohlen. Bei diesen drei Veranstaltungen wird jeweils mit mehr alsBesuchern gerechnet. Hier sieht die Empfehlung des Landes und des Landkreises eine Absage vor. Solche Absagen haben stets weitreichende Folgen vor allem wirtschaftlicher Natur, beim Spektakel am Nachmittag, einer Veranstaltung der Stadt und des Turngau Ostwürttemberg kommt erschwerend hinzu, dass Hunderte kleine und größere Turner in die Röhre schauen, die sich auf dieses „Spektakel“ akribisch vorbereitet hatten.

