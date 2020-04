Strenge Corona-​Kontrollen: Bis zu fünf KOD-​Streifen waren über Ostern unterwegs

Insgesamt zufrieden zeigen sich Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) mit Einsicht und Disziplin der Bevölkerung in Sachen Corona-​Regeln. Nur sehr selten haben die Ordnungshüter eingreifen müssen, um verbotene Versammlungen und Treffs aufzulösen.

Es waren augenscheinlich vor allem junge Leute, die in der Gruppe vermeintlich lauschige Plätzchen aufsuchten, um bei frühsommerlichen Temperaturen gemeinsam auf Ostern anzustoßen. Alles andere als eine freudige Osterüberraschung war es sodann, dass die Corona-​Sünder mit einem Bußgeld in Höhe von mindestensEuro schmerzhaft tief in die Tasche greifen mussten. Das dürfte mithin die teuerste Bierrunde ihres Lebens gewesen sein.Wie Ordnungsamtsleiter Gerd Hägele berichtet, war der KOD über die Feiertage mit verstärkten Streifen unterwegs. Zeitweise bis zu fünf Teams waren sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen präsent, um auch alle lauschigen Treffs zu kontrollieren.

