Sicherheit im Rathaus trotz Corona durch strenge Regeln

Foto: gbr

In Zeiten von Corona ist es grundsätzlich weiterhin am Besten, auf Begegnungen zu verzichten. Wenn ein persönlicher Kontakt aber tatsächlich erforderlich ist, dann ist man im Böbinger Rathaus darauf vorbereitet.

Mittwoch, 22. April 2020

Gerold Bauer

Normalerweise ist das Böbinger Rathaus keine Festung, in der sich die Mitarbeiter hinter dicken Mauern abschotten. Ganz im Gegenteil: Die Bürgerinnen und Bürger waren und sind dort immer willkommen – für Behördengänge ebenso wie für den Besuch von Veranstaltungen im Bürgersaal. An dieser Grundhaltung hat auch Corona nichts geändert. Allerdings ist es vorübergehend nicht mehr möglich, jeden Besucher wie gewohnt mit offenen Armen zu empfangen.







Wie ernst die Verwaltung in Böbingen den Schutz vor Corona nimmt, steht am 22 . April in der Rems-​Zeitung!



