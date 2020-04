Sportfreunde Lorch: Trainertrio verlängert

Foto: Kessler

Nach dem großen personellen Umbruch bei den aktiven Fußballern des Bezirksligisten Sportfreunde Lorch im vergangenen Sommer soll der eingeschlagene Weg mit jungen, hungrigen und lernwilligen Spielern sowie dem aktuellen Trainergespann um Jochen Herbst (auf unserem Bild) nun weitergehen.

Mittwoch, 08. April 2020

Alex Vogt

Dafür verantwortlich sein werden auch in der Saison 2020 /​ 21 an der Spitze der aktuelle Trainer Jochen Herbst, dessen Co-​Trainer Jürgen Hoppe sowie der Trainer der zweiten Mannschaft, Matthias Wahl.



„Auch wenn wir aktuell noch nicht wissen, wie und ob es überhaupt in der aktuellen Saison weitergehen wird, benötigen wir Planungssicherheit“, sagt Dennis Mathussek. Der Sportliche Leiter der Sportfreunde Lorch fügt hinzu: „Für alle Verantwortlichen rund um das Trainerteam gab es nicht den geringsten Zweifel daran, mit den Jungs in die neue Runde zu gehen und die nächste Phase zu zünden. Sie haben in einer sehr schwierigen Konstellation übernommen und sehr schnell zwei Teams geformt, deren sportliche Entwicklung klar ersichtlich ist.“

