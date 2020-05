Mini-​Vatertagsfest des MV Bettringen findet doch nicht statt

Nachdem klar war, dass der Musikverein Bettringen dieses Jahr sein Blasmusikfestival zum Vatertag nicht machen , wollte der Vorstand den Bettringerinnen und Bettringern wenigstens ein kleines Festle bieten – gewissermaßen als Lebenszeichen. Aufgrund der Corona-​Auflagen macht dies aber keinen Sinn.

Mittwoch, 20. Mai 2020

Gerold Bauer

Zunächst wurde die Veranstaltung in Form einer Kiosk-​Bewirtung mit Speisen und Getränken nur zum Mitnehmen vom Ordnungsamt der Stadt Gmünd auch genehmigt. Doch dann wurde zurück gerudert: „Die Behörden hatten die Befürchtung, dass es entgegen der Erwartungen unseres Vereins zu größeren Menschenansammlungen kommen könnte und die Leute, zum Beispiel Wandergruppen mit Bollerwagen, dann einfach auf dem Festplatz verweilen würden“, so der Vorsitzende Marcus Heinrich.





Warum das Vatertagsfest in Bettringen schon immer eine etwas andere Veranstaltung war und was letztlich zur Absage der Mini-​Version geführt hat, steht am 20 . Mai in der Rems-​Zeitung!



Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

